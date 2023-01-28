28 января 2023, 05:12
Америку уличили в глобальной слежке
Замглавы МИД РФ Сыромолотов заявил, что США наращивают возможности для шпионажа
США наращивают возможности для шпионажа через персональные устройства связи, применяя шпионские программы «Пегасус» и «Графит», заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Американцы продолжают наращивать возможности по глобальной слежке вопреки собственным лозунгам о защите прав человека», — отметил высокопоставленный российский дипломат.
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Сыромолотов напомнил, что 20 января в Вене завершилась сессия спецкомитета ООН, который разрабатывает конвенцию о противодействии информпреступности. Представители США саботировали переговоры, чтобы избежать ряда обязательств. Речь идет о предоставлении доказательств преступлений спецслужб. Эта ситуация показала, что «на воре и шапка горит», подытожил замглавы МИД России.
Ранее сообщалось, что хакеры из российской группировки Killnet и белорусского объединения Infinity Hackers BY взломали сайт Налоговой службы США.
США
Россия
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