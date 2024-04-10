Мир 10 апреля 2024, 03:10 Байден рассказал о желании Трампа заставить Украину пойти на уступки Байден: в случае победы на выборах Трамп заставит Украину уступить территории РИА «Новости»

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Дональд Трамп в случае победы на выборах на пост президента США потребует от Украины уступить России территории. Об этом заявил нынешний американский лидер Джо Байден. Его слова привели на сайте Белого дома.

Байден раскритиковал Трампа за требование к представителям своей партии в конгрессе голосовать против дополнительной помощи Украине.

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«У нас была возможность заключить сделку, в рамках которой мы наконец продолжили бы поддерживать Украину. Трамп позвонил сенаторам-республиканцам и сказал: „Не голосуйте за это“», — отметил президент США.

По мнению Байдена, Трамп не хочет обидеть президента РФ Владимира Путина. Также нынешний американский лидер уверен, что у его соперника есть «секретный план» по Украине, однако он уже знает его содержание.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что у бывшего американского президента Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине.