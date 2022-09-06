Мир 06 сентября 2022, 02:10 Поделиться Telegram

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Viber Байден рассказал о разговоре с Си Цзиньпином про демократию Президент США Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий Unsplash/Harold Mendoza

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Президент США Джо Байден выступил с речью перед американцами, она была приурочена ко Дню труда. Он рассказал о своих контактах с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых обсудил с коллегой ситуацию с демократией в мире, сообщило РИА «Новости».

По мнению Си Цзиньпина, в 21 веке демократическая система не сможет выстоять, ей на смену придут автократии.

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«Лидер Китая Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства — объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно», — отметил Байден.

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При этом резидент Белого дома не согласился с такой оценкой происходящего. Вашингтон в последние десятилетия считает себя «проводником» демократии. При этом американцы силой заставляют другие государства пойти по этому пути развития.

Западные СМИ считают, что при Байдене в США стал процветать фашизм. Такая тенденция особенно заметна среди сторонников Демократической партии.

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