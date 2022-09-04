Мир 04 сентября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Американские СМИ сочли Байдена «хрестоматийным фашистом» WT: президент США демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден и Демократическая партия приобретают черты «хрестоматийных фашистов». К такому выводу пришел обозреватель The Washington Times Тим Константин.

Политический аналитик отметил, что президент США взял ярлык фашиста и прочно возложил его на своих сторонников.

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«Даже беглый взгляд на недавнюю историю показывает пример за примером, как американские левые демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции», — написал Тим Константин.

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В качестве доказательств журналист указал на тоталитаризм, госконтроль над рынком, пропаганду и дезинформацию.

Тим Константин напомнил, что по поручению Байдена был создан Совет по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, которое вскоре начали называть «Министерством правды».

В конце июля пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер разозлилась из-за вопроса журналиста о ситуации в экономике. Он обратил внимание, что сначала в Белом доме говорили о том, что два квартала отрицательного роста ВВП представляют точное описание экономического спада, а затем попытались подменить понятие.

В ответ Жан-Пьер заявила, что надо учитывать много факторов и индикаторов.

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