Байден прошел медобследование и сообщил о прекрасном самочувствии

Президент США Джо Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида, в котором проходил плановое медицинское обследование. Глава государства назвал прекрасным как само обследование, так и последовавшее голосование в палате представителей.

Американский лидер, сообщило РИА «Новости», ранее временно передал свои полномочия вице-президенту Камиле Харрис для прохождения колоноскопии. Процедура проводится под анестезией.

Медобследование продолжалось около полутора часов. Затем Байден заявил о готовности вновь выполнять свои обязанности в качестве президента.

Байден рассказал журналистам, что находится в «великолепной форме» и «отлично» себя чувствует.

«Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в отличной форме», — подчеркнул президент США.

Он пошутил, что подготовился к своему дню 58-му рождения. На самом деле, 20 ноября Байдену исполнится 79 лет.

В августе 2021 года странное поведение Джо Байдена заставило очевидцев заподозрить его в старческой деменции. Весной президент США споткнулся и упал на трапе самолета.