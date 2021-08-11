Байден снова удивил странным поведением

Американского президента Джо Байдена раскритиковали за странное поведение возле Белого дома. Глава государства не стал идти по тропинке, на которую указал агент.

Джо Байден проигнорировал или не заметил указания спецагента, который показал президенту, по какой тропинке ему надо было идти. Кадры с места события опубликовало издание The Hill.

Американский лидер в результате решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье. В социальных сетях решили, что Байден все-таки страдает от деменции. Но были и те, кто предположил, что так изначально было задумано и президент сделал так, как было необходимо.

Этой весной Джо Байден споткнулся при подъеме на борт номер один. До этого он с трудом смог добираться до салона. Тогда он попросту упал на трапе. Но через несколько секунд дал понять, что с ним все хорошо. Когда он зашел в салон, салютовал собравшимся. Это породило новые разговоры о здоровье Байдена. Врачи подчеркивали ранее, что не стоит забывать о преклонном возрасте президента.