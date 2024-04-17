Мир 17 апреля 2024, 01:02 Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией судов Байден на год продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов Pixabay

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Президент США Джо Байден продлил на год запрет на прием в американских морских портах судов под российским флагом или как-то связанных с Россией. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Белого дома.

В качестве аргумента американские власти привели утверждение, что действия России проведением спецоперации на Украине создает чрезвычайную ситуацию, которая угрожает нарушить международные отношения США.

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«Поэтому <…> я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении РФ и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — сказано в документе.

В апреле 2022 года Баден запретил американским портам принимать суда, каким-либо образом связанные с Россией. В указе президент предусмотрел исключения для ситуаций, когда судно перевозит ядерные материалы, которые в США могут поставлять только из РФ.