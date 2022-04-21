Байден запретил американским портам принимать корабли РФ

Президент США Джозеф Байден ввел новый запрет на взаимодействие с Россией. В этот раз меры коснулись морского сообщения, сообщил ТАСС.

Глава Штатов запретил американским портам принимать суда, которые так или иначе связаны с РФ. Касается это места постоянного базирования корабля или гражданства членов экипажа — пока неизвестно. Также еще не опубликована информация о типе судов, которые попали под указ Байдена.

США ужесточают антироссийские санкции с конца февраля. Таким образом американское правительство пытается показать свое несогласие с причинами и целями спецоперации РФ на Украине. Также Штаты заявляют о всесторонней поддержке Незалежной. Америка регулярно снабжает ВСУ оружием и призывает Евросоюз следовать ее примеру.

Еще один инструмент воздействия США на РФ — понижение дипломатических взаимоотношений с Россией. О планах долгосрочной изоляции РФ стало известно 17 апреля. По этому направлению Штаты планируют работать вместе с западными союзниками.