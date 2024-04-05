Мир 05 апреля 2024, 16:26 Украина ввела новые антироссийские санкции Зеленский ввел санкции против 86 организаций из России РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против семи физических лиц из четырех стран и 86 организаций из России. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве главы государства.

В списке ограничений оказались граждане Украины, России, Румынии и Израиля. Санкции ввели на срок от трех до 10 лет. Рестрикции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и остановку выполнения финансовых обязательств.

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Ранее Южная Корея ввела санкции против двух россиян и двух компаний из РФ. Их обвинили в «связях» с ядерной и ракетной программами КНДР.

Южнокорейского посла в Москве Ли До Хуна вызвали в МИД из-за введения ограничений. Россия сочла применение санкций недружественным шагом, который не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения.