Мир 13 июля 2023, 09:14 Байден продлил чрезвычайное положение из-за «неправомерного удержания» американцев Президент Байден продлил на год режим ЧП и санкции из-за задержания американцев за рубежом Фото: правительство США / Flickr

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В США на год продлили режим чрезвычайного положения и санкций против зарубежных структур, ответственных за задержание и арест американских граждан. Президент Джо Байден распорядился пролонгировать указ 2022 года, сообщил ТАСС.

«Продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с исполнительным указом 14078, касающимся захвата заложников и неправомерного удержания граждан США за рубежом», — приказал американский лидер.

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Джо Байден посчитал, что незаконное, по мнению США, задержание их граждан в других странах несет угрозу нацбезопасности. Указ вступил в силу 19 июля 2022 года, и президент продлил его еще на 12 месяцев. В апреле Белый дом воспользовался его положениями, введя санкции против разведки иранского Корпуса стражей исламской революции и ФСБ России.

Незаконными в Штатах посчитали арест репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича на Урале по подозрению в шпионаже и заключение Пола Уилана, которого уже приговорили к 16 годам тюрьмы по аналогичной статье.