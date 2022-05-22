Байден призвал мир обеспокоиться из-за оспы обезьян

Мир должен серьезно отнестись к распространению оспы обезьян. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Его слова привело агентство Reuters.

По словам Байдена, «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Он отметил, что американские медики прорабатывают варианты победить вирус. Среди них — протоколы лечения и способы вакцинации.

Вирус оспы обезьян, получивший распространение в апреле и мае, был выявлен в ряде западных стран. По состоянию на 22 мая всего в мире зафиксировали 92 подтвержденных случая оспы обезьян. Их обнаружили в 12 странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Еще у 28 человек эту болезнь подозревают. Однако их не внесли в список подтвержденных случаев из-за нехватки доказательств.

Инкубационный период оспы обезьян, как правило, длится от шести до 13 дней. Среди симптомов — сильная сыпь, головная боль, высокая температура, боль в мышцах.