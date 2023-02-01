Мир 01 февраля 2023, 01:24 Байден призвал бояться изменения климата, а не ядерной войны Байден: бояться нужно изменения климата, а не ядерной войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Изменение климата несет для человечества большую угрозу, чем возможность ядерной войны. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

Американский лидер поднял вопрос изменения климата во время проведения мероприятия национального комитета Демократической партии.

Реклама

«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — отметил он.

Ранее директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс называл изменение климата одной из главных угроз для США в 2023 году. Он пояснял, что некоторые территории уже столкнулись с последствиями необратимых процессов, связанных с окружающей средой.

Первой угрозой для США эксперт поставил риск войны между США и Россией или Китаем. Причем он не исключил возможность вооруженного конфликта американцев сразу с обеими странами. На втором месте в списке потенциальных угроз Старса оказались сразу пять государств, ситуация в которых может обернуться применением ядерного оружия.