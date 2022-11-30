Мир 30 ноября 2022, 23:12 Байден признался, что приревновал жену к индейцам Байден рассказал, что его жена проявляет больший интерес к коренным народам, чем к нему РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к индейцам навахо, чем к нему самому. Запись выступления американского главы на саммите коренных народов опубликовал YouTube-канал Белого дома.

«Джилл проводит много времени в резервациях. Я волнуюсь, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вам кажется, я шучу? Да я слышу о навахо больше, чем о самом себе», — поделился Байден.

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Он пообещал, что вскоре сам посетит резервации.

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В США навахо являются самым большим индейским народом. По состоянию на 2021 год народ навахо насчитывает 332 тысяч человек.

Месяц назад Байден заявил, что планирует участвовать в следующих президентских выборах. Отвечая на вопрос о том, что думает об этого его супруга, президент заявил о полной поддержке с ее стороны. Джилл, по его словам, считает, что они делают нечто очень важное — и должны продолжать.