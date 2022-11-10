Мир 10 ноября 2022, 01:45 Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен заключенными Байден выразил надежду на обсуждение с Путиным обмена заключенными после выборов РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден надеется, что Владимир Путин выразит желание обсудить с ним обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов на «более серьезном» уровне, сообщило РИА «Новости».

«Я надеюсь, что сейчас, когда выборы позади, господин Путин сможет обсудить с нами обмен заключенными более серьезно», ― поделился Байден своим предположениями с журналистами.

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Президент США напомнил, что уже был ряд обсуждений, поэтому после выборов есть готовность вести переговоры с российской стороной «более детально».

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Ранее американские власти заявили, что передали России «серьезное» предложение по обмену заключенными. Сделка, по плану Вашингтона, может помочь вернуться на родину баскетболистке Бриттни Грайнер и Полу Уилану, который отбывает 16-летний срок за шпионаж.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия и США продолжают точечные контакты. Речь идет о «тех вопросах, которые вызывают необходимость их ведения», написал RT.