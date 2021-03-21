Байден признал Харрис умнее себя

Американский лидер Джо Байден счел вице-президента Камалу Харрис умнее себя. Об этом он заявил на брифинге в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

Во время своего выступления Байден произнес речь, а затем сказал, что ему нужно было сначала предоставить слово Харрис.

«И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — привел слова главы Вашингтона сайт Белого дома.

После заявления президента Харрис отшутилась, сказав: «Ну, господин президент, добавить особо нечего». Отреагировал на ситуацию и председатель брифинга, сообщило Ura.ru. Он отметил, что ему «очень жаль». Ранее президент ошибся и назвал Харрис лидером страны, напомнил RT.

Джо Байден стал президентом США 20 января 2021 года. При нем Харрис получила должность вице-премьера. Она стала первой женщиной и афроамериканкой, занявший этот пост. Сенатор Алексей Пушков отмечал, что Харрис может стать следующим американским лидером. Он пояснил, что Харрис является очень амбициозной и энергичной женщиной.