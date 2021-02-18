Пушков предположил, кто станет следующим президентом США

Сенатор Алексей Пушков считает, что следующим президентом Америки станет Камала Харрис, которая сейчас занимает должность вице-президента. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Пушкова.

Сенатор уверен, что Харрис энергичная и амбициозная. Например, недавно она успела провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», — написал Пушков.