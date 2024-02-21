Мир 21 февраля 2024, 07:39 Байден приказал своему штабу представить Трампа невменяемым CNN: Байден поручил помощникам выставить Трампа «неуравновешенным» Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании попросил своих помощников учесть выступления бывшего американского лидера Дональда Трампа и показать его невменяемым. Об этом сообщил CNN.

Источник телеканала отметил, что Байден приказал своему штабу «агрессивно сфокусироваться на провокационных комментариях» и обратить внимание на «сумасшедшую дрянь» в заявлениях конкурента.

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По словам журналистов, действия Байдена продемонстрировали, что ему важно выставить Трампа непригодным для должности президента.

Ранее бывший американский лидер сравнил США со страной третьего мира. Он выразил мнение, что наплыв мигрантов и высокая коррумпированность судебной системы негативно влияют на государство. Трамп добавил, что если его судебное преследование не отменят, то с США все скоро перестанут вести дела.