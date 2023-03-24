Мир 24 марта 2023, 07:56 Большинство стран мира выступили против антироссийских санкций — СМИ Экономист Доши: большинство стран мира выступили против антироссийских санкций Unsplash

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Западные санкции против России фактически разделили мир на два блока, причем большинство стран мира вошли в тот блок, который не поддерживает эти ограничения. Таким мнением поделился экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в материале для Forbes.

Эксперт отметил, что Европа навсегда лишилась дешевого газа из России, и Евросоюз обречен на деиндустриализацию и значительное падение уровня жизни. Он предрек, что США начнут дорого продавать свои энергоносители и превращать ЕС в своего вассала. Доши подчеркнул, что для активно развивающихся стран — Китая, ЮАР, Бразилии, Индии — важно и «обезопасить себя вестернизации, грозящей гегемонией Запада» в международных финансовых институтах, и продуктивно сотрудничать с Россией как выгодным партнером.

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Экономист также констатировал начало процесса бифуркации мировой экономики.

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«Сейчас мы являемся свидетелями появления финансовых блоков в торговле, инвестициях, финансах и кредитовании, базирующихся на сырьевой основе», — утверждает он.

Предполагается, что роль американского доллара в качестве международной резервной валюты не изменится в ближайшем будущем, но уже создаются иные финансовые механизмы: Новый банк развития БРИКС, Китайско-Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В региональной торговле энергоресурсами стали активнее применять другие валюты. Помимо этого, Россия и Китай работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчетов.