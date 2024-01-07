Мир 07 января 2024, 09:08 Трамп назвал заложниками своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия Трамп призвал освободить осужденных за штурм Капитолия американцев Kyle Mazza / Global Look Press

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Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост главы государства, назвал своих сторонников, оказавшихся в тюрьме после штурма Капитолия в январе 2021 года, заложниками. Об этом он заявил на митинге в Айове, его процитировало РИА «Новости».

«Знаете, что им следует сделать? Им нужно отпустить заложников», — сказал Трамп.

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Он обратился к действующему президенту Джо Байдену с призывом отпустить заключенных. В случае своей победы на осенних выборах 2024 года он пообещал им амнистию.

Администрация США считает их мятежниками, а ФБР продолжает разыскивать участников протеста. За участие в беспорядках им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Байден указал на виновность Трампа в январских событиях. По его мнению, причиной тому, что во время штурма Капитолия пострадали сотни люди, стала «ложь» Трампа.