Пентагон запросил миллиарды долларов на борьбу с «угрозами России и Китая»

Минобороны США попросило выделить на 2022 год 715 миллиардов долларов. Такую сумму Пентагон обосновал «серьезными проблемами, исходящими от России и Китая».

«Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, и от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19», — заявило министерство.

По словам Пентагона, бюджет будет направлен на решение этих и других вопросов путем реализации ключевых инвестиций. На 2022 год министерство попросило выделить из бюджета 715 миллиардов долларов. При этом в 2021-м была утверждена сумма 703,7 миллиарда долларов. Запросы Пентагоны выросли на 1,6%.

«Важно отметить, что запрошенная сумма отражает изменение ресурсов в соответствии с приоритетами», — подчеркнуло ведомство.

Минобороны пояснило, что ВМФ и ВВС требуются дополнительные инвестиции для решения проблемы стратегической конкуренции с Китаем. Армия же нуждается в средствах в связи с решением президента Джо Байдена вывести все войска США из Афганистана.