Байден почтил эгоизм американских интервентов

Президент США Джо Байден опять перепутал слова, на этот раз во время выступления на саммите в Саудовской Аравии. Хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты всегда будут чтить «эгоизм» американских солдат. Стенограмму речи американского лидера выложили на сайте Белого дома.

Байден перепутал созвучные слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»). Президент США оговорился во время выступления на саммите в Саудовской Аравии.

«Мы всегда будем чтить храбрость, эгоизм… самоотверженность американских солдат, включая моего сына, майора Бо Байдена, который год служил в Ираке», — сказал Джо Байден.

Путаница вышла, когда демократ подчеркивал символичность своего приезда. По словам Байдена, с 11 сентября 2001 года он стал первым президентом США, чей визит состоялся не во время участия американских войск в боевых задачах в ближневосточном регионе.

Ранее Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста на территории посольства королевства в Турции.