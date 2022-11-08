Республиканцам предрекли победу на выборах в Конгресс США | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 13:12 Республиканцам предрекли победу на выборах в Конгресс США Руководитель центра «ЭксПолит» Ярошенко: выборы в Конгресс США выиграют республиканцы Unsplash

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В США начались выборы в Конгресс. По соцопросам и электоральным предпочтениям уже становится очевидным, что выигрывают республиканцы. Об этом «360» заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

«Неолиберальный идеологический эксперимент, который демократы пытались провести несколько десятилетий, проваливается. Люди в своей массе не соглашаются с тоталитаризмом меньшинств и навязыванием ценностей. Они хотят сохранить свои традиционные, консервативные установки, за которые выступают республиканцы. Американцы также не соглашаются с позицией демократов во внешней политике. В их числе — нынешняя эскалация отношений с Россией и помощь киевскому режиму. Республиканцы прямо заявляют, что ни цента Украине не пойдет, если они победят на выборах в Конгресс. Это справедливое заявление, так как именно Конгресс отвечает за финансовые потоки», — пояснил политический аналитик.

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Ярошенко не исключил объявления импичмента нынешнему президенту-демократу Джо Байдену.

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«Но в любом случае все финансовые потоки контролирует Конгресс. Если он будет республиканский, это значительно снизит помощь Украине со стороны США», — подчеркнул политолог.

Руководитель центра «ЭксПолит» также коснулся позиции республиканцев по отношению к вопросу американской гегемонии в мире.

«Третий вопрос — в целом место Америки в мире. Республиканцы уже давно говорят о том, что гегемония, политика, когда США лезут во все точки мира, очень дорого обходится. Поддержка гегемонии нуждается в мощных финансовых потоках и людях, которые готовы за это проливать свою кровь», — заключил политолог.