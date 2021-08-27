Президент США Джо Байден дал командованию американских вооруженных сил свободу в отношении операций против целей группировки «Исламское государство в Хорасане»*. Она является ответвлением террористической организации «Исламское государство»**.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Байден «наделил всеми [необходимыми] полномочиями» командование американских вооруженных сил

Оно также уточнили, что помощники президента США предупредили его о еще одном возможном теракте в Кабуле. Ранее стало известно, что число жертв в результате взрывов в Афганистане выросло до 170. При этом пострадали почти 200 человек. Жертвами теракта стали в том числе 13 американских военных.

Президент США Джо Байден признал собственную ответственность за все, что за последнее время случилось в Афганистане. Однако он напомнил, что соглашение с талибами*** о выводе войск заключил не он, а его предшественник — Дональд Трамп.

* «Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.

*** «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.