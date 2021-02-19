Байден поздравил NАSА с посадкой ровера на Марс

Американский президент Джо Байден поздравил NАSА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя NASA Стив Джурчик.

«Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США, и его первые слова были: «Поздравляю, парень!» — рассказал и. о. руководителя организации. Его процитировал портал Space.com.

Джурчик отметил, что узнал президента по голосу и его коронному «парень». Байден сказал, что очень гордится посадкой ровера и поздравляет всю команду. Он пообещал в скором времени лично встретиться с представителями NASA. Ориентировочно это может произойти на текущей неделе, уточнило РИА «Новости».

Ровер совершил посадку в районе кратера Езеро на Марсе в ночь с 18 февраля по 19 февраля по московскому времени.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат является пятым марсоходом в истории NASA. Ровер соберет образцы марсианского грунта. На борту Perseverance есть устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, «космический вертолет». Последний впервые должен быть подняться в воздух с поверхности другой планеты.