Мир 21 марта 2023, 01:14 Байден потребовал от разведки рассекретить данные о происхождении коронавируса Белый дом: Байден подписал закон с требованием рассекретить происхождение коронавируса Pixabay

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Президент США Джо Байден потребовал от главы национальной разведки рассекретить информацию о происхождении коронавируса. О новом законе американского лидера сообщил Белый дом.

Байден заявил, что разделяет цель Конгресса — обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19. Разведка ведет работу по расследованию с 2021 года. Президент своим законом обязал директора национальной разведки опубликовать данные о первоисточнике коронавируса.

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В марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором группа экспертов после визита в Ухань назвала версию с утечкой вируса из лаборатории «крайне маловероятной». Специалисты предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей. ВОЗ также посчитала, что возможна передача вируса через охлажденные продукты.

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ВОЗ не получила от властей США ответов на запросы по обвинениям китайских лабораторий в возникновении пандемии коронавирусной инфекции. Запросы отправили в целый ряд американских министерств и ведомств, но ответа на просьбу представить доказательства они так и не получили.