Мир 31 декабря 2022, 06:11 Байден пошутил о предстоящих в 2024 году президентских выборах Отдыхающий вместе с семьей президент Джо Байден пошутил про выборы в США РИА «Новости»

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Глава американской администрации Джо Байден 30 декабря пошутил о том, что не в курсе о приближении выборов, которые пройдут в 2024 году. Нынешний лидер США отдыхает на острове Санта-Крус вместе с родными, здесь он встретит Новый год, написал ТАСС.

Сотрудники СМИ поинтересовались у Байдена, говорили ли он с семьей про предстоящие выборы главы государства. Однако 80-летний президент ответил им с юмором.

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«Скоро предстоят выборы? Я этого не знал. 2023 год будет хорошим годом», — добавил Байден.

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Его отпуск проходит в приятной обстановке, потому что президента окружают дорогие ему люди. До этого в Белом доме сообщали, что Байден примет решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок после зимних праздников.

Сторонники президента считают, что он составит конкуренцию другим кандидатам. При этом в Демократической партии США идут горячие споры на этот счет. Не всем нравятся планы Байдена снова побороться за президентское кресло. Ранее бывший вице-президент Майк Пенс подал заявку на участие в выборах.