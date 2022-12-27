Мир 27 декабря 2022, 02:04 Бывший вице-президент США Пенс решил участвовать в выборах в 2024 году Бывший вице-президент США Пенс подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший вице-президент США Майкл Пенс подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявили в американской Федеральной избирательной комиссии, сообщил ТАСС.

Реклама

Ранее о намерении участвовать в борьбе за кресло президента заявили нынешний президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Авторы: