Мир 13 февраля 2023, 23:35 Байден поручил создать группу для анализа «феномена НЛО» Байден поручил создать межведомственную группу для анализа «феномена НЛО» Pxhere

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Президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов (НЛО)». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Такое распоряжение глава государства дал после того, как американские военные сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, характера и назначения.

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Власти США, по словам Кирби, не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, но глава государства все же поручил межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

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Кирби отметил, что до президентства Байдена власти страны не предпринимали серьезных попыток углубленного изучения и объяснения «феномена НЛО», хотя он известен давно.

В начале февраля американцы наблюдали за сомнениями Байдена и Пентагона, сбивать ли непонятный огромный белый шар в небе над США, который впоследствии оказался аэростатом Китая. Вслед за этим происшествием американские военные устроили охоту за всем «неопознанным» в воздухе.