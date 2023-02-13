13 февраля 2023, 23:35
Байден поручил создать группу для анализа «феномена НЛО»
Байден поручил создать межведомственную группу для анализа «феномена НЛО»
Президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов (НЛО)». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
Такое распоряжение глава государства дал после того, как американские военные сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, характера и назначения.
Реклама
Власти США, по словам Кирби, не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, но глава государства все же поручил межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».
Реклама
Кирби отметил, что до президентства Байдена власти страны не предпринимали серьезных попыток углубленного изучения и объяснения «феномена НЛО», хотя он известен давно.
В начале февраля американцы наблюдали за сомнениями Байдена и Пентагона, сбивать ли непонятный огромный белый шар в небе над США, который впоследствии оказался аэростатом Китая. Вслед за этим происшествием американские военные устроили охоту за всем «неопознанным» в воздухе.
США
Реклама
Реклама