Байден пообещал вывести США из «эпохи тьмы»

Джозеф Байден официально согласился представлять демократов на президентских выборах в США. Политик выступил с программной речью, в которой пообещал американцам вывести страну из «эпохи тьмы».

«Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США», — заявил Байден во время онлайн-встречи представителей Демократической партии. Его процитировал телеканал Sky News.

Также он пообещал, что в его президентство Штаты преодолеют все трудности. По его словам, действующий глава Белого дома погрузил страну во тьму. В обществе появилось много страха, агрессии разделения.

«Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы», — подчеркнул демократ.

Не обошлось и без упоминания России. Байден сказал, что США не потерпят «российских наград за головы американских солдат». Он имел в виду сообщения американских СМИ о том, что разведка РФ якобы предлагала связанным с талибами бандитам вознаграждение за нападение на американских военнослужащих в Афганистане. Москва эти заявления опровергла, а президент США назвал их недостоверными.

Выборы пройдут в Штатах уже 3 ноября. Главным соперником Байдена является действующий американский лидер Дональд Трамп. Президент тоже нелицеприятно отзывается о своем конкуренте, а также о бывшем главе Белого дома Бараке Обама.