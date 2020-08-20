Трамп: Обама и Байден оставили «кошмарное наследие»
Дональд Трамп, президент США, заявил, что бывший лидер страны Барак Обама и его вице-президент Джо Байден оставили ему «кошмарное наследие», так как не справлялись со своей работой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Трамп подчеркнул, что именно из-за плохой работы Обамы и Байдена он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
«Они проделали такую плохую работу, что я стою перед вами в качестве президента», — заявил Трамп.