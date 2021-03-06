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    06 марта 2021, 21:22

    Сенат США утвердил меры по стимулированию экономики

    Дарья Бунякова

    Сенат США утвердил ряд мер по стимулированию экономики страны. На эти цели решили выделить 1,9 триллиона долларов. Теперь за документ должны будут проголосовать в нижней палате конгресса.

    Сенат США утвердил меры по стимулированию экономики

    Принятие законопроекта поддержали 50 сенаторов, а против высказались 49 человек. Участие не принимал один сенатор-республиканец. Заседание началось еще 65 марта и продолжалось более суток, трансляцию вел телеканал C-Span.

    В итоге сенаторы утвердили пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. При этом в документ внесли некоторые поправки. В частности, из-законопроекта убрали пункт об увеличении минимальной заработной платы. К 2025 году ее предлагали поднять до 15 долларов в час.

    Главной мерой стимулирования экономики станут чеки на 1,4 тысячи долларов. Их смогут получить большинство американских налогоплательщиков. Кроме того, в случае принятия законопроекта поддержку окажут предпринимателям.

    Документ отправят на голосование в нижнюю палату конгресса. Если законопроект никак не изменят, то он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.