Сенат США утвердил меры по стимулированию экономики

Сенат США утвердил ряд мер по стимулированию экономики страны. На эти цели решили выделить 1,9 триллиона долларов. Теперь за документ должны будут проголосовать в нижней палате конгресса.

Принятие законопроекта поддержали 50 сенаторов, а против высказались 49 человек. Участие не принимал один сенатор-республиканец. Заседание началось еще 65 марта и продолжалось более суток, трансляцию вел телеканал C-Span.

В итоге сенаторы утвердили пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. При этом в документ внесли некоторые поправки. В частности, из-законопроекта убрали пункт об увеличении минимальной заработной платы. К 2025 году ее предлагали поднять до 15 долларов в час.

Главной мерой стимулирования экономики станут чеки на 1,4 тысячи долларов. Их смогут получить большинство американских налогоплательщиков. Кроме того, в случае принятия законопроекта поддержку окажут предпринимателям.

Документ отправят на голосование в нижнюю палату конгресса. Если законопроект никак не изменят, то он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.