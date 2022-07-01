Байден пообещал американским мужчинам, что они на себе ощутят последствия решения суда об абортах

Решение Верховного суда об абортах ужасно. Не только женщины, но и американские мужчины на себе ощутят его последствия, заявил президент США Джо Байден на виртуальной встрече с губернаторами. Его выступление процитировало РИА «Новости».

«Это ужасное, экстремальное решение, на мой взгляд, переворачивающее жизни и влияющее на здоровье миллионов женщин. Я разделяю общественное негодование из-за этого экстремистского суда, который откатит Америку назад к меньшим правам, меньшей автономии», — заявил Байден.

Решение Верховного суда об абортах — это вторжение в личные права женщин, отметил глава Белого дома и добавил, что оно отразится и на мужчинах.

Американцы не поддержали отмену права на аборт. Несколько штатов уже ввели запрет на искусственное прерывание беременности. В стране начались массовые протесты, на улицы городов вышли женщины и даже мужчины. Полиция жестко разгоняла демонстрантов.