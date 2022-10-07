Байден помиловал осужденных за хранение марихуаны американцев | 360°

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Байден помиловал осужденных за хранение марихуаны американцев

Президент США Байден помиловал осужденных за хранение марихуаны американцев

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Президент США Джо Байден поручил генпрокурору разработать процесс выдачи свидетельств о помиловании лиц, которые были осуждены за хранение марихуаны. Заявление американского лидера привело РИА «Новости».

«Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение марихуаны», — говорится в заявлении.

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Благодаря этим мерам американцам будет легче устраиваться на работу. Байден призвал власти штатов принять аналогичные решения, чтобы освободить тюрьмы от тех, кто содержался там исключительно за хранение наркотического вещества.

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Кроме того, президент США поручил Минздраву пересмотреть статус марихуаны. Ее могут исключить из списка веществ, оборот которых контролируется правоохранительными органами.

По мнению Байдена, это был «неудачный подход» к марихуане, что негативно отразилось на жизнях многих граждан. Он призвал «исправить ошибки».

Ранее сообщалось, что ФБР собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена Хантера. Предприниматель стал скандально известным не только благодаря своему прямому родству с президентом, но и из-за употребления наркотических веществ.

США

Джо Байден

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