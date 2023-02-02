Мир 02 февраля 2023, 18:05 Байден поменял стратегию по Украине для быстрого завершения конфликта Bloomberg: США резко сменили стратегию по Украине для быстрого разрешения конфликта с РФ White House

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Ради быстрого урегулирования конфликта с Россией администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине. Такой вывод сделало агентство Bloomberg.

«Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения», — уточнил автор статьи.

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Американские власти намеренно наращивают поддержку Украины, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическими средствами.

ВСУ снабдят более современным оружием и разрешат наносить удары по российским объектам в Крыму. Все это делается ради того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и конфликт не затягивался.

Описывая новую стратегию, политический аналитик признался, что не имеет уверенности в абсолютном успехе такого нового подхода.

Он подчеркнул, что смысл обновленной стратегии Байдена — показать, как военные успехи могут способствовать урегулированию ситуации.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США озаботились обеспечением украинской армии дальнобойными ракетами.