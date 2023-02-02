Важное 02 февраля 2023, 17:23 США озаботились обеспечением Украины дальнобойными ракетами Нуланд заявила о работе США над поставками ВСУ дальнобойных ракет U.S. Department of Defense

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США ведут работу над обеспечением Украины дальнобойными ракетами. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в комментарии телеканалу «Аль-Джазира».

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — подчеркнула она.

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Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты 3 февраля объявят о новом пакете помощи Украине. В него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью более 150 километров.

Пока ВСУ получают ракеты GMLRS дальностью до 80 километров. Установки HIMARS, которые также предоставляют украинским военным, можно использовать для запуска ракет ATACMS с радиусом полета до 300 километров. О таких снарядах украинские власти уже просили США, но им отказали.

Летом прошлого года помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что есть вещи, которые Джо Байден не готов передавать Украине.