Байден полминуты не мог найти маску в своем кармане

Американский президент Джо Байден полминуты искал свою маску, которая находилась у него в кармане. Из-за этого он был вынужден задержаться на сцене после окончания выступления в штате Джорджия.

Как передал телеканал FOX news, 30 апреля Байден выступил в Далуте, а потом еще некоторое время оставался на сцене, листая документы в своей папке. После этого он огляделся вокруг себя.

Наконец на сцену вышли его супруга Джилл Байден и сенаторы от Джорджии Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Глава Белого дома сказал им: «Я не могу найти свою маску». После этого он высказал ту же самую мысль уже перед публикой и добавил, что у него проблема. В итоге президент нашел маску. Она находилась в кармане брюк. Он решил продемонстрировать находку публике.

Еще один неловкий случай произошел в начале выступления Байдена. Его прервал протестующий. Американец выступил с критикой главы государства. Претензии касались частных центров содержания под стражей. Об этом написала газета «Известия».

За 100 дней своего президентства Джо Байден многократно попадал в неловкие ситуации. Например, в Сети вирусным стало видео, как американский президент спотыкается и падает на трапе самолета. В Белом доме позже объяснили, что ЧП случилось из-за сильного ветра.