Мир 03 марта 2024, 04:37 Трамп назвал США ослабленной и униженной страной Трамп: администрация Байдена ослабила и уничтожила США на мировой арене РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден своей политикой ослабил и уничтожил американское государство на мировой арене. Об этом заявил бывший лидер страны Дональд Трамп, речь которого опубликовали на его странице в соцсети Truth Social.

Бывший американский президент заявил, что страна разрушается, а ее экономику «крушит инфляционный кошмар Байдена». Трамп также упомянул проблемы с мигрантами на границах, высокий уровень инфляции, вторжение мужчин в женские виды спорта и атаки на традиционные ценности.

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«Америка слабеет, она унижена на мировой арене», — заявил он в своем видеообращении к избирателям в штате Айдахо.

Трамп напомнил, что еще четыре года назад США были великой страной, а теперь превратились в посмешище. Кандидат от республиканцев в президенты также призвал американцев вместе вернуть величие их стране, сделать ее лучше, чем когда-либо.

Ранее супруга Джо Байдена Джилл раскритиковала Трампа за его отношение к женщинам, обвинив его в неуважении и обесценивании их достижений, а также издевательстве над женскими телами.