Президент США Джо Байдена и британский премьер Борис Джонсон обменялись подарками в честь своей первой встречи. Джонсон вручил американскому лидеру фреску, а от него получил новый велосипед и шлем.

Переговоры политиков прошли накануне в английском графстве Корнуолл в преддверии саммита стран G7. Перед этим Байден и Джонсон вместе со своими женами прогулялись по берегу моря и обменялись подарками, сообщила The Mirror.

На фотографии фрески, которую вручил Байдену Джонсон, изображен американский аболиционист Фредерик Дуглас. Так премьер решил проявить уважения к движению Black Lives Matter. Дуглас был рабом и активно выступал за искоренение рабства.

Байден подарил Джонсону новый велосипед и шлем, сделанный на заказ компанией Bilenky Cycle Works в Филадельфии. Выбор подарка был связан с общим интересом политиков к велоспорту.

В рамках своего зарубежного турне Байден намерен встретится с главами стран НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе. Российско-американский саммит назначен на 16 июня. Первая встреча Владимира Путина и Байдена пройдет в Женеве.