Байден заявил, что Саудовская Аравия заслуживает статус страны-изгоя

Ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году лежит на наследном принц Саудовской Аравии (КСА) Мухаммеде бен Салмане Аль Сауде. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден. Его слова процитировал ТАСС.

Байден высказал это мнение прямо на встрече с наследным принцем КСА.

«Он (аль Сауд — прим. ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — ответил Байден.

По его словам, наследный принц продолжил настаивать на своей непричастности к убийству. Также аль Сауд сказал Байдену, что уже разобрался с виновными в смерти Хашукджи.

Президент США отметил, что для Штатов важна тема права человека и необходимость политической реформы в КСА. Также Байден заявил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашукджи. По его словам, смерть этого журналиста — возмутительное событие.