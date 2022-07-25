Байден почти оправился от ковида

Президент США Джо Байден жалуется на «остаточную заложенность носа» и «минимальную охриплость», заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор. Заключение доктора опубликовали на сайте Белого дома.

По словам медика, американский лидер практически поправился. Байден четыре дня принимает «Паксловид», также ему дают аспирин для разжижения крови.

«Его пульс, кровяное давление, частота дыхания в пределах нормы. Насыщение крови кислородом по-прежнему превосходно при комнатной температуре. Его легкие остаются чистыми», — заявил О’Коннор.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Джо Байдена выявили ковид. Президент США ранее дважды вакцинировался от коронавируса.