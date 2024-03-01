Мир 01 марта 2024, 06:14 Байден говорил по шпаргалке на личных встречах и «зависал» при уходе от темы — Маккарти Экс-спикер Маккарти: Байден использовал шпаргалки даже на личных встречах РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден неспособен вести беседу без использования заранее заготовленных подсказок. Он общался с людьми по запискам и телесуфлеру даже во время частных встреч с небольшим количеством гостей, сообщил Fox Business бывший председатель палаты представителей Кевин Маккарти.

«У него все еще есть телесуфлер, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями. <…> Он просто придерживается карточек. И если ты уйдешь, если ты отклонишься от карточек, он не сможет продолжать идти дальше», — сказал он.

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Беседы вели, по словам Кевина Маккарти, строго по плану на согласованные заранее темы. Он заявил, что Джо Байден не мог говорить, если собеседник отклонялся от сценария, даже когда речь шла о хорошо знакомой ему теме потолка госдолга.

Политик заявил, что уважает демократа за служение стране, но он уже не тот, каким пришел к власти. Кевин Маккарти признал, что преклонный возраст мешал работе президента.

Джо Байдену 81 год. У него диагностировали гиперлипидемию, апноэ, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.