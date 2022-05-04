Байден перепутал Россию и Украину

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз ошибся, выступая с официальной речью на оружейном заводе Lockheed Martin в штате Алабама. В этот раз он Россию и Украину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент США приехал с визитом на завод, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины. В своей речи Байден «забыл», кого поддерживает Америка и кому поставляет ПТРК.

«Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова», — произнес Байден.

В ходе выступления американский лидер заявил, что кризис на Украине стал поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. Он обратился к конгрессу с призывом как можно скорее утвердить дополнительную помощь Украине.

Сенатор США Чак Шумер ранее выразил мнение, что работа над новым пакетом помощи Украине начнется на следующей неделе. Он уверен, что партии смогут договориться, и сенат сможет начать обработку пакета в ближайшее время.