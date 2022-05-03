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    03 мая 2022, 03:04

    Сенатор США заявил, что работа над очередным пакетом помощи Украине начнется на следующей неделе

    Сенатор США Шумер: работа над новым пакетом помощи Украине начнется на следующей неделе

    Полина Созыкина

    Работа над новым пакетом помощи Украине в сенате США начнется на следующей неделе, такое заявление сделал сенатор конгресса Соединенных Штатов Америки Чак Шумер. Трансляцию заседания сената вел телеканал C-SPAN.

    Сенатор США заявил, что работа над очередным пакетом помощи Украине начнется на следующей неделе

    «Мы обязаны продемонстрировать поддержку, утвердив очередной пакет финансовой помощи Украине в чрезвычайной ситуации», — заявил лидер демократического большинства.

    Шумер отметил, что президент США Джо Байден направил запрос на выделение 33 миллиардов долларов в помощь Украине. Эксперты уже работают над преобразованием запроса в законопроект.

    «Надеюсь, что договоренности между двумя партиями могут быть достигнуты очень скоро, и сенат сможет начать обработку этого пакета помощи на заседании уже на следующей неделе», — заявил Шумер.

    Сенатор от штата Нью-Йорк также подчеркнул, что намерен добиваться включения в законопроект пункта о возможности конфискации активов российских бизнесменов, внесенных в санкционный список. Вырученные от продажи имущества средства планируется передать киевскому режиму.