Сенатор США заявил, что работа над очередным пакетом помощи Украине начнется на следующей неделе

Работа над новым пакетом помощи Украине в сенате США начнется на следующей неделе, такое заявление сделал сенатор конгресса Соединенных Штатов Америки Чак Шумер. Трансляцию заседания сената вел телеканал C-SPAN.

«Мы обязаны продемонстрировать поддержку, утвердив очередной пакет финансовой помощи Украине в чрезвычайной ситуации», — заявил лидер демократического большинства.

Шумер отметил, что президент США Джо Байден направил запрос на выделение 33 миллиардов долларов в помощь Украине. Эксперты уже работают над преобразованием запроса в законопроект.

«Надеюсь, что договоренности между двумя партиями могут быть достигнуты очень скоро, и сенат сможет начать обработку этого пакета помощи на заседании уже на следующей неделе», — заявил Шумер.

Сенатор от штата Нью-Йорк также подчеркнул, что намерен добиваться включения в законопроект пункта о возможности конфискации активов российских бизнесменов, внесенных в санкционный список. Вырученные от продажи имущества средства планируется передать киевскому режиму.