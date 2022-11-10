10 ноября 2022, 08:31
Байден перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа
Президент США Байден перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа в Ираке
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа в Ираке. Видео выступления политика опубликовали на Youtube-канале Белого дома.
Американского лидера спросили о ситуации на Украине и возможных компромиссах, на которые могут пойти власти этой страны. Байден ответил, что такие решение принимает Киев.
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«Я полагаю, что контекст заключается в том, отступают ли российские войска из Эль-Фаллуджи», — сказал Байден.
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Он быстро осознал, что перепутал города и спешно добавил: «Я имею в виду Херсон, город Херсон».
На этом проблемы не закончились. Президент США не смог выговорить слово «апокалиптический». А потом, говоря о последствиях использования ядерного оружия, он попытался сказать о себе в третьем лице, но в конце концов случайно назвал себя экстремистом.
Помимо этого, Байден прокомментировал ход прошедших промежуточных выборов, заявив, что власти США не увидели ни одного факта вмешательства в процесс голосования.
Джо Байден
Херсон
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