Байден отверг предположения о новой холодной войне в мире | 360°

Мир 18 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Байден отверг предположения о новой холодной войне в мире Президент США Байден: мир не находится в состоянии новой холодной войны Flickr

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Мир не находится в состоянии новой, более сложной холодной войны, заявил президент США Джо Байден в интервью CBS. Так он ответил на вопрос о личной встрече лидера России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Нет, я не считаю, что это новая, более сложная холодная война», — сказал Байден, когда его спросили об отношении к переговорам Путина и Си Цзиньпина.

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По словам президента США, он предостерегал лидера КНР от оказания помощи России в обход западных санкций.

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Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества 15 сентября. Президент России отметил увеличение товарооборота России и Китая. В 2021 году он составлял 140 миллиардов долларов. В будущем, по прогнозу Путина, показатель может вырасти до 200 миллиардов.

Также стороны осудили провокацию США на Тайване, а именно визит туда Нэнси Пелоси. Президент РФ подтвердил, что Россия привержена принципу единого Китая.

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