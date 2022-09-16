Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США | 360°

Мир 16 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США WT: заявление президентов РФ и КНР о едином фронте на мировой арене обеспокоило США РИА Новости

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Заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене, озвученное на полях саммита ШОС в Самарканде, в США посчитали тревожным. Об этом сообщила газета The Washington Times.

«Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету», — процитировала газета американского сенатора Марши Блэкберн.

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По мнению капитана ВМС в отставке и бывшего директора разведки Тихоокеанского флота Джима Фанелла, встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не сулит ни США, ни ЕС ничего хорошего.

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Ранее сообщалось, что Цзиньпин пропустил ужин с 11 главами государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Китайская делегация объяснила пропуск мерами предосторожности из-за коронавируса.

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