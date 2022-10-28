Байден отреагировал на слова Путина о ядерном оружии | 360°

Мир 28 октября 2022, 04:33 Байден отреагировал на слова Путина о ядерном оружии Байден: упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез со словами о его не применении Pxhere

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Продолжающиеся упоминания ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу Newsnation.

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия», — заявил Байден.

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О том, что России не нужен ядерный удар по Украине, Путин заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Тех, кто утверждает, что страна может применить ядерное оружие, российский лидер призвал прочесть военную доктрину государства.

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Путин также отметил, что перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, которые будут гарантировать стабильность и безопасность в будущем.

«360» собрал главное из выступления российского лидера на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».