Пошлины в 25% на сталь, которую завозят с Украины на американский рынок, на год отменили. О решении объявил глава Белого дома Джо Байден.

«Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины, сроком на один год», — объявил Байден. Его слова привело РИА «Новости», ссылаясь на постановление президента США.

На долю Украины в 2021 году, по словам Байдена, приходилось менее 1% импорта стали США. При этом, как заметил американский лидер, и Вашингтон, и Киев заинтересованы в сохранении сталелитейной промышленности на Украине.

Американские политики задумали объявить импичмент Байдену. Экономическая ситуация в стране ухудшается, что только подтолкнет к подобному шагу республиканцев. Обозреватель The Spectator Фредди Грэй охарактеризовал намерения фракции как месть демократам, которые использовали импичмент в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа.