Вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», возможно, будет решен в течение следующих 12 месяцев. Все зависит от строителей, необходимые разрешения немецких и европейских регуляторов уже получены.

Об этом сообщил глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер во время своего выступления на 25-й конференции «Потсдамские встречи». Его слова процитировало РИА «Новости». Альтмайер отметил, что правительство ФРГ «успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи».

Вопрос завершения или незавершения строительства газопровода зависит от строителей. Все необходимые разрешения регуляторов Европы и ФРГ уже есть.

«Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, — это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в Скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка», — отметил он.

Срок завершения строительства зависит от скорости работ по прокладке. При этом оценить сроки Альтмайер не смог — он подчеркнул, что это не входит в его задачи. При этом он призвал все стороны «придерживаться своих обязательств». Глава Минэкономики и энергетики ФРГ напомнил, что «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, с одной стороны. С другой — он прочно ассоциируется с политическими вызовами и проблемами.

«Поэтому мне было очень важно, чтобы мы параллельно с развитием „Северного потока — 2“ также гарантировали транзит газа через Украину. Мы два года назад, в 2019 году, приняли общий пакет, и я считаю, что мы все так же должны придерживаться своих обязательств», — подчеркнул он.