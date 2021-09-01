Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

Американский лидер Джо Байден после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг. Совместной пресс-конференции глав государств не будет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на расписание Байдена.

Согласно документу, президент Соединенных Штатов планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Накануне Зеленский вместе с женой прилетел в Вашингтон по приглашению Байдена. Встреча президентов состоится 1 сентября. Они обсудят урегулирование ситуации в Донбассе с привлечением американской стороны, газопровод «Северный поток — 2» и энергетическую безопасность Украины.

Ранее руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев предположил, что Зеленский вернется из Штатов с домашним заданием от Байдена по реформам и борьбе с коррупцией в стране. Он не исключил, что руководство США может потребовать от украинских властей перестройки судебной системы и Службы безопасности.